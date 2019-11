LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Gisdol und Heldt wissen um Ernst der Lage in Köln

29.11.2019, 10:01 Uhr | t-online.de , tme

Ein Mitglied der Kölner Band "5 vor 12", Heatty, ist akut an Leukämie erkrankt. Deswegen benötigt er dringend einen Spender. Um ihn zu unterstützen, ruft die Südkurve des 1. FC Köln nun alle FC-Fans, die nicht zum Spiel bei Union Berlin reisen, dazu auf, am Sonntag, den 8 Dezember, bei einer DKMS-Registrierungsaktion mitzumachen.

Verlieren ist bei der Partie gegen Augsburg am Samstag in Köln verboten. Denn das neue sportliche Führungsduo Gisdol und Heldt brauchen nach dem verpatzten Debüt gegen Leipzig dringend einen Erfolg. Doch vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg beträgt der Vorsprung zu den rettenden Plätzen bereits vier Zähler. "Ziel muss es sein, dass die Gegner wieder Angst haben, hierherzukommen", sagte Heldt im Vorfeld des Spiels.

Der Torjäger feiert heute seinen 36. Geburtstag. Der Verein wünscht dem Spieler alles Gute, wo wir uns gerne anschließen.



