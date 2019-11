LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Sportchef Horst Heldt schließt die Zusammenarbeit mit einem Psychologen beim 1. FC Köln nicht aus. "Wir haben darüber gesprochen, und ich bin der Letzte, der sich solchen Dingen verweigert", sagte Heldt im Interview des "Kicker". "Es kann zur Professionalisierung eines Einzelnen ebenso beitragen wie einer Mannschaft."

Der neue Geschäftsführer Horst Heldt (49) lehnt es ab, das Keller-Duell des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Augsburg als Abstiegs-Endspiel auszurufen. "Definitiv nicht. Das müssen wir uns auch nicht einreden", sagte Heldt im Interview des "Kicker". "Wäre es eines, würde danach ja nichts mehr stattfinden. Das sagt das Wort, oder? Deshalb passt es nicht zu diesem Spiel", unterstrich er.

