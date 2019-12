LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Horst Heldt will "keine Angst haben"

06.12.2019



Gemeinsam mit dem 1. FC Köln und dem SSV Jahn Regensburg engagiert sich die DFL Stiftung in einer Weihnachtsaktion für den Zusammenhalt, die Bewegung und die soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Insgesamt 30.000 Euro setzt die DFL dafür ein. Durch ihre Weihnachtsaktionen fördert die DFL Stiftung schon seit 2009 von Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgeschlagene Projekte, die sich für die positive Entwicklung junger Menschen einsetzen.

Heute gibt es ein echtes Köln-Derby. Denn um 19.30 Uhr spielen in der Regionalliga die Mannschaft vom 1. FC Köln II gegen Fortuna Köln.



Vor dem wichtigen Spiel gegen Union Berlin redet 1. FC Köln-Sportchef Horst Heldt seine Mannschaft stark. Auf dem Papier ist es das Spiel des Vorletzten aus Köln beim aufstrebenden Mit-Aufsteiger, der zuletzt drei Heimsiege in Serie feierte. Trotzdem "dürfen wir keine Angst haben", forderte Heldt und redete seine Mannschaft stark: "Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe ist, aber wir sind in der Lage, etwas mitzunehmen."

