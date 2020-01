LIVESport-Tag im Live-Blog

Mannschaftsarzt des 1. FC Köln wird 65

14.01.2020, 10:44 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Es ist das erste Training zu Hause nach dem Wintertrainingslager in Spanien. Seit 10 Uhr trainieren die Profis vom 1. FC Köln am Geißbockheim. Christian Clemens fehlt laut Twitter bei der Einheit.



Um 10 Uhr startet das #effzeh-Training am Geißbockheim. Bis auf Christian Clemens sind alle FC-Profis dabei. 🔴⚪ pic.twitter.com/RuW94Yci0d — 1. FC Köln (@fckoeln) January 14, 2020

Der Mannschaftsarzt des 1. FC Köln, Dr. Peter Schäferhoff, feiert heute seinen 65. Geburtstag und die Mannschaft gratuliert ...

Alles Gute zum Geburtstag, Dr. Peter Schäferhoff. 🎉 Der #effzeh-Mannschaftsarzt feiert heute seinen 65. Geburtstag. 🔴⚪ pic.twitter.com/Jrz85qZN3S — 1. FC Köln (@fckoeln) January 14, 2020

Die Viktoria hat ihr gestriges Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten Astra Giurgiu 4:1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die #Viktoria gewinnt 4:1 im Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten Astra Giurgiu! Torschütze Timo Hölscher und... Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Montag, 13. Januar 2020

Guten Morgen, Köln! Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.