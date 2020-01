LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln hofft weiter auf Benedikt Höwedes

20.01.2020, 10:50 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Mit einem 3:1 siegte der 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg und zeigte sich damit in alter Stärke wieder. Diese Leistung feiert man in Köln natürlich nun ausgiebig, unter anderem mit den Tor-Highlights, die auf Twitter geteilt wurden und bereits über 180 Likes gesammelt haben.



🔊 Dreht den Ton auf und drückt Play: Hier kommen die Tor-Highlights vom Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. 🔴⚪



Wie immer relaxt und völlig sachlich für euch kommentiert vom FC-Reporter Guido #Ostrowski. pic.twitter.com/mvN3J6kHgw — 1. FC Köln (@fckoeln) January 19, 2020

Der Torwart wird heute 34 Jahre alt. Der 1. FC Köln feiert Thomas Kesseler dafür auf Twitter mit einem Post und wünscht ihm "Happy Birthday. Dem schließen wir uns natürlich gerne an.



Happy Birthday to you,

Happy Birthday to you,

Happy Birthday lieber @kess_18_,

Happy Birthday to you! 🎉



Thomas #Kessler wird heute 34 Jahre alt - Genieß den Tag und lass dich feiern, Kess! 🥳 #effzeh pic.twitter.com/S3d7jBrZly — 1. FC Köln (@fckoeln) January 20, 2020

Der Poker um den Transfer von Benedikt Höwedes zum 1. FC Köln geht weiter. Zwar sagte Horst Heldt gegenüber dem "Express", dass es keinen neuen Stand gebe. Doch nach Informationen des Blattes könnte die Entscheidung bereits heute fallen. Als Alternativen wird nun Jules van Cleemput von Belgien Mechelens ins Spiel gebracht. Man darf also weiterhin gespannt bleiben, wie es in Köln in Sachen Personal weitergeht.



