1. FC Köln verliert offenbar Talent Florian Wirtz

27.01.2020, 16:41 Uhr | t-online.de, tme

Der Mittelfeldspieler Florian Wirtz könnte einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" zufolge nach zu Bayer 04 Leverkusen wechseln. Ab der neuen Saison könnte es schon soweit sein. Wirtz ist zwar erst 16 Jahre alt, gelte aber laut des Berichts als ein großes Talent innerhalb des Clubs. Dieses geht nun wohl verloren.

Der ehemalige Spieler des Wuppertaler SV ist nun offiziell bei Fortuna Köln. Auf Facebook ist er bereits mit Fortuna Köln-Jacke auf dem Rasen zu sehen.



Willkommen bei Fortuna, Nedim! Nedim Pepic wechselt vom Wuppertaler Sportverein e.V. zur Fortuna. Diesmal kann er dann die Tore für uns schießen 😜😜 ________________ Zur Meldung: http://bit.ly/WechselNedimPepic Gepostet von Fortuna Köln am Montag, 27. Januar 2020

Yuka Hirano von der Frauenmannschaft des 1. FC Köln wird heute 23. Jahre alt. Der Club gratuliert über Instagram. Dem schließen wir uns gerne an.

Nicht in die neue Trainingswoche konnte Julian Krahl starten, wie der 1. FC Köln auf Twitter mitteilte. Auch Lasse Sobiech und Christian Clemens sind nicht beim regulärem Training dabei, sondern werden individuell gecoacht.

Anlässlich des 75. Jahretages der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz erinnert der 1. FC Köln an das Schicksal von zum Beispiel jüdischen Sportlern, die aufgrund ihrer Herkunft von den Nationalsozialisten vom Sport ausgeschlossen wurden.



75 Jahre #Auschwitz-Befreiung: Jüdische Mitglieder der Vorgängervereine des #effzeh, Sülz 07 und der KBC, litten unter den Nazis. Einige Schicksale und Geschehnisse sind gesichert. #WeRemember #niewieder https://t.co/dAK0P2L9HP — 1. FC Köln (@fckoeln) January 27, 2020

Nach ihrer zehnten Niederlage in Folge sind die Kölner Haie in einer sportlichen Krise. Doch viel Zeit zur Aufarbeitung ihrer Niederlage gegen die Adler Mannheim bleibt nicht. Das dürfte den Druck auf die Mannschaft auf einen Sieg weiter erhöhen. Bereits am Dienstag steht ein neues Spiel an. Am 25. Spieltag geht es um 20 Uhr gegen die Thomas Sabo Ice Tigers.



Nachdem Fans vom FC Viktoria Köln nach der Auswärtsfahrt aus dem Bus gestiegen sind, wurden sie unmittelbar von Unbekannten attackiert. Die Unbekannten sollen "Fortuna, Fortuna!" gerufen und dann die Viktoria-Fans mit Glasflaschen beworfen haben. Einen Fan, der nicht rechtzeitig fliehen konnte, hielten sie fest und schlugen auf ihn ein, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet. Etwa zehn bis 20 Personen sollen an der Attacke beteiligt gewesen sein.

