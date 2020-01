LIVESport-Tag im Live-Blog

Kölner Haie Coach Stewart nach elfter Niederlage fassungslos

29.01.2020, 14:50 Uhr | t-online.de, tme

Die Kölner Haie erleben derzeit eine historische Pleiteserie. Am Dienstag ging das elfte Spiel in Folge gegen Nürnberg verloren. Coach Mike Stewart stand an dem Abend fassungslos und mit versteinerter Miene in den Katakomben der Kölnarena. Die historische elfte Niederlage der Kölner Haie in Folge hatte dem Coach sichtlich zugesetzt. "So eine Phase wie diese habe ich noch nie erlebt", sagte der Kanadier, dessen Mannschaft die Vereins-Negativrekordserie ausbaute und die Play-off-Plätze immer mehr aus den Augen verliert. "Der einzige Weg ist, dass der Knoten endlich platzt. Die Alternative, die Play-offs zu verpassen, ist gruselig."

Für die U19-Mannschaft von Viktoria Köln geht es am Sonntag in der A-Junioren-Bundesliga wieder los. Um 11 Uhr ist Anpfiff im Sportpark Höhenberg. Gegner ist Rot-Weiß Oberhausen.



Die Kölner Haie haben ihre historische Pleiteserie mit einer weiteren Niederlage auf elf erhöht. Der achtmalige Meister verlor am Dienstag mit 3:5 (0:1, 3:3, 0:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Im dritten Duell mit den Franken innerhalb von zehn Tagen reichten die Tore von Zach Sill (24.), Alexander Oblinger (29.) und Marcel Müller (38.) nicht zum ersten Sieg des Jahres. Brett Festerling (14.), Tom Gilbert (30.), Tim Bender (32.), Jack Skille (39.) und Daniel Fischbuch (60.) trafen für die Gäste, die nach ihrem fünften Erfolg in Serie auf den achten Platz kletterten. Köln droht als Elftem erst zum dritten Mal das Verpassen der Play-offs.

"Wir investieren viel. Aber in den entscheidenden Situationen kriegen wir das Tor, statt es selber zu machen", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller bei Magenta Sport: "Wir schaffen es nicht, das Ruder rumzureißen."

Der perfekte Urlaub für 1. FC Köln-Profi Simon Terodde ist Sardinien. Was der Fußballer an der italienischen Mittelmeerinsel so gerne mag, erklärt er auf der Seite eines Reiseveranstalters.



Kölner Fans hatten letzte Woche im Spiel gegen Dortmund geschmacklosen Banner hochgehalten. Das könnte für den 1. FC Köln nun ein juristisches Nachspiel haben, wie die Kollegen von "Kicker" berichten. Demnach gilt es als wahrscheinlich, dass der DFB Ermittlungen einleiten und die Kölner womöglich mit einer Geldstrafe belegen könnte.



