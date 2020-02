LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln setzt im Derby gegen Gladbach auf bewährte Taktik

04.02.2020, 14:58 Uhr | t-online.de, tme

1. FC Köln-Trainer Markus Gisdol: Er hat eine neue Taktik in das Spiel der Mannschaft gebracht. (Quelle: Eibner/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nico Ochojski und Kai Försterling haben ihre auslaufenden Verträge bei Fortuna Köln verlängert. Das teilte der Club via Instagram am Dienstag mit. Die Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs des Vereins.

Uwe Krupp hat eine Rückkehr zu den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga nicht kategorisch ausgeschlossen. "Man soll niemals nie sagen, aber ob das Timing jetzt stimmt oder irgendwann in der Zukunft, wird sich zeigen", sagte er. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Wie der Bundesligist auf Twitter mitteilte, hat der 1. FC Köln die meisten Tore aller Bundesligisten in der Nachspielzeit geschossen. Woher die Statistik stammt, wird allerdings nicht gesagt.



Sing Hallelujah!

Sing it!

Sing Hallelujah!

Sing it, yeah!

Sing Hallelujah!



Der #effzeh hat die meisten Tore aller Bundesligisten in der Nachspielzeit geschossen. 💪🔴⚪ pic.twitter.com/oVRKMyuJiY — 1. FC Köln (@fckoeln) February 4, 2020

Auf dieses Ergebnis ist man wohl sichtlich stolz. Zwar liegt das Match gegen den Halleschen FC bereits vier Tage zurück, dennoch freut man sich in Köln immer noch sichtlich darüber. Deswegen postete der Club auch nochmal ein Video der Sportschau, in der die Partie zusammengefasst ist.

Am Wochenende steht zwar schon das nächste Spiel gegen den FC Bayern München II im Sportpark Höhenberg auf dem Programm,... Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Dienstag, 4. Februar 2020

Vor dem Derby des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach setzt der Kölner Club auf seine bewährte Spieltaktik. Wie Dominick Drexler dem "General-Anzeiger" aus Bonn sagte, setzt der Club im Derby auf Zweikämpfe. "Was ich aber versprechen kann, ist, dass wir hundert Prozent geben werden, dass wir in die Zweikämpfe fliegen und dann versuchen, den Sieg nach Köln zu holen", sagte Drexler. Die Taktik der kompakten Reihen habe sich zudem bewährt und man wolle sie wieder anwenden.

Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.