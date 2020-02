Sport-Donnerstag im Live-Blog

Sportchef Heldt verteidigt sich gegen Kritik am Vertrag von Uth

27.02.2020, 18:17 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen wieder vorbei, wenn wir aktuelle Meldungen aus dem Kölner Lokalsport für Sie haben.

Glückwunsch Lukas Nottbeck! Der U21-Verteidiger hat seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln verlängert. In dieser Saison ist der 31-jährige Nottbeck mit seiner Erfahrung eine der großen Stützen beim FC. Unter anderem erzielte er schon sechs Treffer – ein durchaus beachtlicher Wert für einen Defensivspieler.

✍ Der #effzeh hat den Vertrag mit U21-Defensivmann Lukas Nottbeck verlängert. Matthias Heidrich: „ Er ist eine wichtige Stütze in unserer U21 und soll auch in der neuen Spielzeit vorangehen und zusammen mit den erfahrenen Spielern unsere Talente führen.“https://t.co/lDTLN0z4md — 1. FC Köln (@fckoeln) February 27, 2020

Im Spiel gegen Schalke 04 muss der FC Köln auf Mark Uth verzichten. An seiner Stelle könnten Dominick Drexler, Jan Thielmann oder Elvis Rexhbecaj spielen, wie Trainer Gisdol dem "kicker" sagt.

Der Sportchef des 1. FC Köln Horst Heldt wehrt sich gegen Kritik am Vertrag von Winter-Zugang Mark Uth. Der Stürmer darf am Samstag im Spiel gegen seinen Ex-Club FC Schalke 04 nicht für den FC spielen.



"Natürlich haben wir bei den Verhandlungen mit Schalke Argumente zu finden versucht, damit Mark Uth gegen Schalke spielen kann. Aber wir jammern nicht, dass er Samstag keine Option ist. Lieber 16 Mal als gar nicht", sagte Heldt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz am Geißbockheim.



Mark Uth selbst ist unzufrieden mit der Klausel in seinem Vertrag. "Wir wollen Fußball spielen und nur unseren Job machen. Wenn wir das nicht dürfen, dann finde ich das schade", sagte der gebürtige Kölner Sport1. "Die Schalker wollten nicht, dass ich gegen sie spiele. Schön finde ich das nicht, aber ich muss das akzeptieren", sagte er weiter.

Vor dem Spiel des FC Köln gegen Schalke am kommenden Samstag sind alle Spieler außer Czichos voll leistungsbereit. Das sagte FC Köln-Geschäftsführer Horst Heldt in der Pressekonferenz am Geißbockheim.

🎙Heldt über @ToniLeistner: Alle Spieler sind leistungsbereit, jeder ist in der Lage, seine Leistungen abzurufen. Das ist ein Verdienst jedes einzelnen Spielers und natürlich vom Trainerteam. #KOES04 #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) February 27, 2020

In Köln gibt es für Fußball-Begeisterte unter 18 Jahren bei der Frauen-Bundesliga am Sonntag ein besonderes Angebot. Am "Best Friends Day" ist der Eintritt zum Heimspiel der FC-Frauen gegen den 1. FFC Frankfurt um 14 Uhr im Südstadion kostenlos. Zur Teilnahme muss nur ein Formular ausgefüllt werden. Dazu gibt es sogar noch ein Fanpaket.

Mittelfeldspieler Dennis Brock wird heute 25 Jahre alt. Zu seinem Ehrentag gratuliert dem Kölner sein Verein, Fortuna Köln, auf Instagram.

Schlechte Nachrichten für den 1. FC Köln: Abwehr-Chef Rafael Czichos muss am Freitag nun doch an der Halswirbelsäule operiert werden und fällt auf unbestimmt Zeit aus. Eine Liga-Rückkehr in dieser Saison ist nahezu ausgeschlossen. Das berichten der Verein in seinem Blog.

Im Spiel gegen Hertha am vergangenen Samstag war Czichos unglücklich mit Marko Grujic zusammengestoßen. Im Anschluss wurde er erst in einer Berliner Klinik und später von Mannschaftsärzten des FC in Köln untersucht.

Zunächst hatte der Effzeh noch auf eine schnelle Genesung des 29-Jährigen gehofft. Auch der Abwehrspieler zeigt sich enttäuscht. „Natürlich bin ich traurig, dass ich in den nächsten Wochen nicht mit dem Team auf dem Platz stehen kann“, erklärt er. Das Wichtigste sei aber trotzdem, dass die Verletzung schnell ausheile, damit er rasch mit der Reha beginnen könne.

Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!