Nach elf Jahren

Viktoria-Kapitän Wunderlich geht zu Kaiserslautern

22.06.2021, 09:21 Uhr | dpa, fas

Der bisherige Kapitän von Viktoria Köln, Mike Wunderlich (Archivbild): In der neuen Saison wird er für den 1. FC Kaiserslautern spielen. (Quelle: Revierfoto/imago images)

Der Kapitän verlässt das Schiff: Viktoria Köln verliert mit Mike Wunderlich seinen wohl wichtigsten Spieler. Der 35-Jährige wird in der kommenden Saison beim Drittliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern auflaufen.

323 Spiele hat Mike Wunderlich für die Viktoria absolviert – und dabei 190 Mal getroffen. Doch sein Karriereende wird der Mittelfeld-Routinier wohl nicht in seiner Heimatstadt erleben. Der Liga-Rivale 1. FC Kaiserslautern hat den 35-Jährigen verpflichtet – nach insgesamt elf Jahren bei den Kölnern.

"Mike Wunderlich ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Er hat eine große Erfahrung und bringt die richtige Mentalität mit. Wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", sagte Kaiserslauterns Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen über den Neuzugang.

Wunderlich hatte als Kapitän die Viktoria 2019 aus der Regionalliga geführt. Vor seiner Zeit bei der Viktoria hatte Wunderlich bei Rot-Weiss Essen und dem FSV Frankfurt gespielt. Er freue sich auf "eine neue Herausforderung", sagte der Mittelfeldspieler zu seinem Wechsel zu den "Roten Teufeln". "Ich habe mit Marco Antwerpen bereits erfolgreich in Köln gearbeitet und möchte dies nun in Kaiserslautern fortsetzen. Der Verein, die Fans, das Stadion, all das macht den FCK zu einem besonderen Verein und ich freue mich, künftig Teil davon zu sein."

Die Vertragsdetails teilten die Pfälzer am Montag nicht mit. Sein Vertrag in Höhenberg wäre noch bis zum 30. Juni 2022 gelaufen.