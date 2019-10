Seifenlauge auf Fahrbahn

A57 zwischen Neuss-Süd und Köln-Nord voll gesperrt

17.10.2019, 08:27 Uhr | t-online.de

Am Donnerstagmorgen müssen Autofahrer in der Region Köln/Dormagen mit Stau und Umwegen rechnen. Der Grund: Seifenlauge ist auf der A57 zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Kreuz Köln-Nord ausgelaufen. Die Autobahn ist komplett gesperrt.

Zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Kreuz Köln-Nord müssen sich Autofahrer am Donnerstag auf jede Menge Stau einstellen. Die Autobahn 57 in Richtung Köln ist dort aufgrund von ausgelaufener Seifenlauge voll gesperrt. Die Autobahn soll in dem Bereich vermutlich bis zum "frühen Nachmittag", etwa 14 oder 15 Uhr, gesperrt bleiben. Das berichtet die "RP Online" auf Berufung der Autobahnpolizei Düsseldorf.

Dass Seifenlauge ausgetreten war, fiel erst auf, als ein Auto am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Höhe Dormagen einen Unfall auf der rutschigen Fahrbahn verursachte. Verletzte wurde dabei niemand. Die "spiegelglatte Fahrbahn" soll laut Polizei der Grund für den Unfall gewesen sein.







Wie die Seife auf die A57 gelangt ist, ist noch unklar. Laut Polizei gibt es keinen Verantwortlichen. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten auf Hochtouren. Gegen 7 Uhr wurde die Sperrung von Dormagen zum Dreieck Neuss-Süd vorgezogen. Bereits um 7.30 Uhr staute sich der Verkehr auf etwa fünf Kilometern. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, wenn möglich, den Bereich weiträumig zu umfahren.