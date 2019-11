Party mit Jecken und Kölsch

So feiert Köln am 11.11. die Sessionseröffnung

09.11.2019, 16:35 Uhr | tme , t-online.de

Es ist ein Termin, dem wohl viele Jecken in Köln entgegenfiebern: Der 11. November. Denn dieses Datum markiert die Sessionseröffnung. An dem Tag verwandelt sich Köln in eine große Partymeile. t-online.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Karneval-Highlight.

Am Montag verwandeln sich der Heumarkt und viele andere Orte in Köln in ein buntes Treiben. Zur diesjährigen Sessionseröffnung werden wieder tausende Jecken in schrillen Kostümen erwartet.

Dieses Mal steht die fünfte Jahreszeit unter dem Motto "Et Hätz schleiht em Veedel", was für nicht Kölner so viel bedeutet wie "Das Herz schlägt im Stadtviertel".

Am Montag um 11.11 Uhr ist der offizielle Beginn der neuen Session 2019/20. Die Party dürfte bei vielen Jecken aber schon vorher beginnen: An den Hotspots ist frühes Erscheinen wichtig, da sie meist schon vor dem offiziellem Start gut besucht und voll sind. Außerdem ist bereits um 8.58 Uhr die Begrüßung am Heumarkt. Die erste Band tritt um 9.01 Uhr auf. Ende des offiziellen Programms auf dem Heumarkt ist um 19 Uhr.

Karnevalisten in Kostüm vor der Bühne am 11.11.2018 in Köln: Dieses Jahr gibt es auch wieder ein volles Programm. (Quelle: Horst Galuschka/Archivfoto/imago images)



Der Heumarkt in Köln ist am 11.11. der zentrale Platz zum Feiern. Dort und auf dem direkt danebenliegenden Alten Markt wird die Session feierlich eröffnet. Es gibt zahlreiche Bands zu sehen. Außerdem begrüßen das Kölner Dreigespann um den neuen Prinzen Christian II. (Christian Krath) und Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Feiernden.

Neben Heumarkt und Altem Markt gibt es noch Partys auf der Zülpicher Straße, wo zahlreiche Kneipen und Clubs ihr zu Hause haben. Aber auch in der Südstadt, vor allem am Chlodwigplatz, wird ordentlich gefeiert.

Nein, für die Partys am Kölner Heumarkt und dem Alten Markt sowie denen in der Zülpicher Straße und und in der Südstadt werden keine Eintrittskarten benötigt. Da es für gewöhnlich sehr voll wird, ist es aber zu empfehlen, möglichst früh anzureisen.

Kölner Karneval Sessionsbeginn am Kölner Heumarkt im letzten Jahr: Auch dieses Jahr werden wieder tausende Jecken dort erwartet. (Quelle: Chai von der Lange/Archivfoto/imago images)



Da die Kölner Innenstadt zum 11.11. für gewöhnlich sehr voll ist, empfiehlt die Stadt eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.



Außerdem wird die Kölner Innenstadt für den Lkw-Verkehr gesperrt. Von Montag, 11.11., 10 Uhr bis Dienstag, 12.11., 2 Uhr, dürfen keine Lkw über 7,5 Tonnen unterwegs sein.

Ja, einige Linien fahren anders als sonst. So fährt die Linie 9 ab der Haltestelle Neumarkt bis Aachener Straße auf der Strecke der Linien 1 und 7. Die Linie 17 entfällt. Bei den Haltestellen Rathaus und Neumarkt gibt es Sperrungen, sobald die Flächen auf den Plätzen zu voll werden. Dann fahren die Bahnen durch diese Stationen durch. Weitere Infos zu den Verkehrsbehinderungen an diesem Tag hat die KVB zusammengestellt.

Nein, aus Sicherheitsgründen dürfen auf den Partys an den zentralen Plätzen keine Glasflaschen und auch keine sonstigen gefährlichen Gegenstände mitgenommen werden. Auch Rucksäcke und Bollerwagen sind meist verboten.





Neben den zahlreichen Partys in den Kneipen und auf der Straße gibt es auch einige kommerzielle Karnevalspartys. So wird unter anderem im Odonien, Reinecke Fuchs, im Subway, im Heinz Gaul, im Tanzbrunnen, im Stadtgarten, in der Hofburg, im Dorint am Heumarkt und in der Wolkenburg gefeiert.