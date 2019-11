Auf Gleis spaziert

Mann in Köln von Zug erfasst und vor zweiten geschleudert

25.11.2019, 08:08 Uhr | t-online.de

Bahnhof Köln Messe/Deutz: Ein Mann wurde dort am Sonntagabend von einem Regionalzug erfasst. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Ein im Gleis gehender Mann ist am Sonntagabend kurz vor dem Bahnhof Köln Messe/Deutz von einem Regionalzug erfasst, auf das Nachbargleis geschleudert und schwer verletzt worden.

Der herannahende Zug konnte jedoch rechtzeitig anhalten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montagmorgen mitteilte.

Der Zugführer sei daraufhin ausgestiegen, habe den Verletzten erstversorgt und den Rettungsdienst alarmiert. Der Mann schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr, konnte im Krankenhaus aber stabilisiert werden.







Warum er auf dem Gleis unterwegs war, ist noch unklar. Hinweise auf Suizid gebe es nicht, so der Sprecher. Nach Angaben der Deutschen Bahn kam es zu mehreren Verspätungen im Bahnverkehr.