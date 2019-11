In 22 Minuten am Ziel

Radschnellweg soll Köln und Frechen verbinden

26.11.2019, 12:19 Uhr | t-online.de

Visualisierung des Radschnellweges an der Bachemer Straße/Höhe Wittgensteinstraße: Die Verbindung soll das Fahrradfahren attraktiver machen. (Quelle: Stadt Köln/IIID - visuelle Medien)

Mit dem Rad von Frechen nach Köln fahren und zwar in nur 22 Minuten. Das ist die Idee hinter einem Radschnellweg, den die Stadt in Zusammenarbeit mit Land und Kommunen auf der Strecke bauen möchte.

Er soll eine Alternative zum Autofahren sein: In Köln gehen derzeit Planungen für einen Radschnellweg zwischen der Domstadt und Frechen voran. Geplant ist demnach auf einer Länge von 8,4 Kilometern eine Verbindung, die von der Universität über die Bachemer Straße in Lindenthal, den Äußeren Grüngürtel und das Gewerbegebiet Marsdrof zum Bahnhof Frechen führt.

Mit dem Projekt soll der Radverkehr gefördert und Pendler zum Radfahren animiert werden. Laut Stadt betrüge die angegebene Strecke zwischen Köln und Frechen dann nur noch 22 Minuten.







Damit der Radschnellweg gebaut werden kann, stehen aber noch einige Beschlüsse verschiedener politischer Gremien an. Am Donnerstag entscheidet die Bezirksvertretung in Lindenthal über das Projekt.