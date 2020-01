Skrupellose Tat

Ungepflegter Dieb stiehlt 99-Jähriger in Köln die Geldbörse

29.01.2020, 16:17 Uhr | t-online.de

In Köln hat ein noch unbekannter Täter einer 99-Jährigen die Geldbörse geraubt. Zunächst soll sich der ungepflegt wirkende Mann bei der betagten Seniorin eingehakt haben, dann griff er in ihre Handtasche.

Eine 99-Jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Köln Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte ging die betagte Seniorin am Dienstag gegen 16 Uhr die Siegburger Straße entlang.

Dort soll sich der Unbekannte der 99-Jährigen von hinten genähert und sich zunächst bei ihr eingehakt haben. Der Mann soll dann die Handtasche, die bei der Seniorin über der Schulter hing, gegriffen haben. Die 99-jährige Frau soll noch mit ihrem Gehstock nach dem Mann geschlagen haben.

Dennoch schaffte er es, die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen und zu flüchten. Laut Aussage einer Zeugin soll der Mann ungepflegt gewirkt und etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.