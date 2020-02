Dumm gelaufen

Frau stürzt in Köln wegen Selfie in den Rhein

14.02.2020, 08:14 Uhr | t-online.de

Blick auf die Frankenwerft in Köln: Hier ist eine Frau in den Rhein gestürzt. (Quelle: Joko/Archivbild/imago images)

Das ist richtig dumm gelaufen: In Köln ist eine Touristin beim Versuch, ein Selfie zu machen, in den Rhein gefallen. Nur durch einen Zufall konnte Schlimmeres verhindert werden.

In Köln ist eine Frau in den Rhein gestürzt, als sie ein Selfie machen wollte. Wie der WDR berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Freitagmorgen gegen vier Uhr. Demnach wollte die Touristin ein Foto von sich und ihrem Mann machen. Allerdings verlor sie dabei offenbar das Gleichgewicht und stürzte an der Frankenwerft in den Rhein gestürzt.

Glück im Unglück: Nach dem Sturz konnte sich die Frau offenbar an der Ankerkette eines zufällig vorbeifahrenden Schiffes festhalten. Dort soll sie verharrt haben, bis ihr Strömungsretter der Feuerwehr zur Hilfe kamen. Die Touristin soll sich bei der Aktion nicht verletzt haben.