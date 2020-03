Als erste Schule

Gymnasium in Köln macht wegen Corona dicht

04.03.2020, 14:27 Uhr | t-online.de

In Köln hat die erste Schule auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Das Rhein-Gymnasium bleibt deshalb geschlossen. Inzwischen ist klar, wer aus der Schule in Quarantäne muss.

Immer mehr Coronavirus-Fälle werden in Deutschland bekannt, so auch in Köln. Das hat nun Auswirkungen auf den Schulbetrieb in der Stadt. Das Rhein-Gymnasium in Mülheim bleibt am Mittwoch geschlossen. Eine Praktikantin an der Schule soll sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, heißt es auf der Webseite der Schule. Mit wem die Frau Kontakt hatte, soll das Gesundheitsamt am Mittwoch klären, heißt es weiter. Schülerinnen und Schüler müssen vorerst zu Hause zu bleiben.



Eine längere Unterbrechung des Unterrichts ist offenbar noch nicht geplant. "Ob die Schule am Donnerstag wieder geöffnet sein wird, entscheiden Gesundheitsamt und die Stadt", hieß es zunächst von der Schule. Am Nachmittag wurde dann auf der Homepage der Schule mitgeteilt, dass die Einrichtung tatsächlich schon am Donnerstag wieder öffnen könne.

Ganzer Kurs in Quarantäne

"Es gibt kein Gefährdungspotential mehr an unserer Schule, da die drei Kolleginnen, die mit der Praktikantin im unmittelbaren Austausch standen, bis zum 11.03.2020 unter Quarantäne und mit dem Gesundheitsamt in Verbindung stehen werden", heißt es dort.

Auch ein gesamter Oberstufenkurs muss bis zum 11. März zu Hause bleiben. Weitere Infektionsketten werden ausgeschlossen, heißt es weiter.