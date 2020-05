Köln

Bei Raabs ESC-Show: Helge Schneider tritt für Deutschland an

17.05.2020, 10:19 Uhr | dpa

Geheimnis gelüftet: Der Komiker und Musiker Helge Schneider (64, "Katzeklo") ist für Deutschland bei dem von Stefan Raab erfundenen ESC-Ersatz "Free European Song Contest" angetreten. Am Samstag sang er als letzter Kandidat des Abends ein Lied, das ganz offensichtlich der Corona-Pandemie gewidmet war - es ging um das Zuhausebleiben. Schneider aus Mülheim an der Ruhr sang darin: "Ich spiele mit mir selber Schach und gewinne immer, ich habe auch meine Haare blondiert und bleib' in meinem Zimmer." Am Ende wurden Rosen auf die Bühne geworfen.

Spekulationen, Raab selbst könnte für Deutschland ins Rennen gehen, bewahrheiteten sich damit nicht. Bis zu Schneiders Auftritt war ein großes Geheimnis um den deutschen Beitrag in der Eurovision-Song-Contest-Ersatzshow gemacht worden.

Raab, der den "#FreeESC" in Köln produzierte, hatte selbst Hinweise gestreut, indem er sagte, es werde sich um "eine echte Legende" handeln, die dazu "auch noch unglaublich gut" aussehe. Nicht wenige Fans hofften danach auf eine Rückkehr des "Raabinators". 2015 hatte er seine Karriere vor der Kamera beendet.