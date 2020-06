Wert von fast zwei Millionen Euro

Kölner Zoll stellt 11.000 Drogen-Sendungen sicher

25.06.2020, 08:11 Uhr | t-online.de

Zollbeamte in Köln haben in den vergangenen zwei Jahren 11.000 Drogen-Sendungen allein durch Post-Kontrollen aufspüren können. Alle Briefe stammten aus einem Land.

Der Zoll in Köln hat in den letzten zwei Jahren Drogen im Wert von 1,8 Millionen Euro bei Kontrollen im innereuropäischen Postverkehr sichergestellt. Mehr als 11.000 Sendungen wurden aus den Niederlanden an deutsche Adressen versendet.

"Pro Brief waren das immer nur ein paar Gramm, aber in der Summe kamen bisher bereits mehr als 200 Kilogramm an verschiedenen Drogen zusammen", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Zudem habe der Drogenhandel im Darknet zugenommen. Deshalb kontrolliere der Zoll vermehrt Postsendungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liege wohl beim Handeln von Doping- und Potenzmitteln. Fast sechs Kilogramm und mehr als 65.000 Pillen gingen der Zollbeamten ins Netz, berichtet Ahland. Auch Falschgeld fanden die Beamten, rund 100.000 Euro wurden sichergestellt.