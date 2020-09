Köln

1. FC Köln verpflichtet Sturmtalent Arokodare

18.09.2020, 19:55 Uhr | dpa

Der 1. FC Köln hat kurz vor dem Bundesliga-Saisonstart den jungen Stürmer Tolu Arokodare verpflichtet. Der 19-Jährige wird zunächst vom lettischen Fußball-Erstligisten Valmiera FC für eine Spielzeit ausgeliehen, teilte der Verein am Freitagabend mit. Der 1,97 Meter große Angreifer erzielte seit Saisonbeginn in Lettland in 16 Spielen 15 Tore.

"Tolu ist ein junger, entwicklungsfähiger Stürmer, der viele gute Eigenschaften mitbringt: Er ist athletisch, kopfballstark und schnell. Natürlich wird er sich an das Bundesliga-Niveau gewöhnen müssen. Dabei ist von Vorteil, dass er im Spielrhythmus ist und voll motiviert zu uns kommt", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt über den in Nigeria geborenen Spieler.