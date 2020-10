Tausende sind evakuiert

Weltkriegsbombe in Köln-Klettenberg wird gesprengt

06.10.2020, 20:02 Uhr | t-online

Bei Bauarbeiten im Kölner Stadtteil Klettenberg ist eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Mehr als 7.000 Personen wurden evakuiert.

Am Dienstagvormittag haben Bauarbeiter in Köln-Klettenberg einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Fliegerbombe muss schnellstmöglich unschädlich gemacht werden, teilt die Stadt mit.



Gegen 18.30 Uhr begann die Entschärfung. Kurz vor 20 Uhr meldete die Stadt: Entschärfung nicht möglich, Bombe muss vor Ort gesprengt werden. Die Sprengung soll noch in der Nacht zum Mittwoch erfolgen.

Die Bewohner der Gebäude nahe des Fundortes in Höhe der Luxemburger Straße 342 müssen unterdessen weiter ausharren – teils in der Anlaufstelle am Südstadion, das für Betroffene eingerichtet wurde. Die Stadt beziffert die Anzahl dieser auf 7.200 in den Stadtteilen Klettenberg sowie in Sülz – gekommen sind 104 Personen. Zwei positive Corona-Fälle und neun Verdachtsfälle wurden isoliert.

Die Luxemburger Straße ist derzeit zwischen Sülzgürtel und Militärringstraße gesperrt. Die Stadt Köln bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich über Verkehrsbehinderungen zu informieren. Die Linien 13 und 18 der KVB verkehren im Bereich rund um den Fundort der Bombe nicht.