Maßnahme wegen 11.11.

Alkohol in Köln für 32 Stunden verboten

11.11.2020, 08:52 Uhr | t-online

Ein Karnevalist trinkt am 11.11.2019 Alkohol in Köln: Das ist dieses Jahr tabu. (Quelle: v.d. Laage/imago images)

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Karnevalsauftakt am 11.11. offiziell abgesagt worden. Damit Privatleute gar nicht erst nach Köln kommen, hat die Stadt ein Alkoholverbot erlassen.

Das in Köln erlassene Alkoholverbot im öffentlichen Raum gilt bereits ein paar Stunden vor und nach dem eigentlichen Karnevalsauftakt am 11.11. Daran erinnerte die Stadt am Dienstag auf Twitter.

Der Konsum und Verkauf von Alkohol im öffentlichen Raum ist demnach ab 22 Uhr am 10. November verboten. Das Verbot gilt bis zum 12. November um 6 Uhr. Damit darf also 32 Stunden lang kein Alkohol in Köln öffentlich getrunken oder verkauft werden.

Am 11.11. (10. November, 22 Uhr, bis 12. November, 6 Uhr) gilt im öffentlichen Raum in #Köln ein durchgängiges Alkoholkonsumverbot und -verkaufsverbot. Nehmt Rücksicht aufeinander und bleibt zu Hause. 👍 Feiert #diesmalnicht nicht. @polizei_nrw_k pic.twitter.com/c5CwdiwlpN — Stadt Köln (@Koeln) November 10, 2020

Mit der Maßnahme möchte die Stadt verhindern, dass die Menschen trotz Absage des Karnevalsauftakts in die Stadt kommen und feiern. Die Stadt bittet eindringlich, Rücksicht auf einander zu nehmen und am 11.11. zu Hause zu bleiben.