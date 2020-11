Lichter und Tannenbäume

Kölner Innenstadt wird weihnachtlich geschmückt

25.11.2020, 08:28 Uhr | t-online

Ein Stern leuchtet auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz in Köln (Archivbild): Der Markt ist Corona-bedingt dieses Jahr abgesagt worden, festlich geschmückt wird er dennoch. (Quelle: FutureImage/imago images)

Wegen der Corona-Pandemie fallen in diesem Jahr die meisten Weihnachtsmärkte in Köln aus. Damit dennoch etwas Stimmung in der Adventszeit aufkommt, wird die Innenstadt nun weihnachtlich dekoriert.

Die großen Plätze in der Innenstadt von Köln wie Roncalliplatz, Alter Markt, Heumarkt, Neumarkt, Rudolfplatz und Ebertplatz werden trotz der Corona-Pandemie bis Freitag weihnachtlich geschmückt.

Die Stadt stellt dort in Kooperation mit den Weihnachtsmarktbetreibern, von denen viele wegen der Pandemie ihre Märkte dieses Jahr absagen mussten, Weihnachtsbäume auf. Das teilte die Stadt mit.



Eine Frau geht mit einem Hund an Weihnachtsbäumen, die vor einem Kaufhaus stehen, vorbei: Auch einige Händler in der Innenstadt schmücken trotz Corona ihre Schaufenster weihnachtlich. (Quelle: Berg/dpa)



Auf dem Roncalliplatz etwa sollen 20 Nordmanntannen aufgestellt und mit zahlreichen Lichterketten dekoriert werden. Das Besondere hierbei: Die Anordnung soll in Sternform passieren, sodass sie an die Form des Weihnachtsmarktes erinnert, der dort sonst stattfindet. Auf dem Rudolfplatz und dem Heumarkt sowie auf dem Alten Markt sollen Lichter in den Baumkronen und Tannenbäume für Adventsstimmung sorgen.

"Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen der Weihnachtsmärkte, in dieser Zeit des vielseitigen Verzichts und der Einschränkungen, einen Beitrag leisten können, der die durch die Pandemie eingetrübte Stimmungslage zumindest etwas aufhellen wird", wird Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, in einer Mitteilung zitiert.