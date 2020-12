Waffe gezogen

Treffen zwischen Freier und Prostituierter in Köln eskaliert

17.12.2020, 09:31 Uhr | t-online

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht durch die Nacht (Symbolbild): Ein Mann hat einen anderen Mann in Köln mit einer Pistole bedroht. (Quelle: Alexander Pohl/imago images)

Ein Mann hat sich in Köln mit einer Prostituierten getroffen – kurze Zeit später wurde er mit einer Waffe bedroht.

In Köln ist am Mittwochabend ein Treffen zwischen einem Freier und einer Prostituierten in der Ankerstraße eskaliert. Das berichten verschiedene Medien. Demnach hatte der Mann eine große Menge Bargeld bei sich. Als ein weiterer Mann dazustieß, soll die Situation aus dem Ruder gelaufen sein.

Denn dieser soll den Freier mit einer Pistole bedroht haben, um an das Geld zu kommen. Die Frau und er flüchteten vor dem Angreifer in ein nahegelegenes Haus und verständigten dort die Polizei. Diese rückte mit fast 50 Einsatzkräften an und konnte den Angreifer festnehmen.