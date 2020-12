Kabeldiebe vermutet

Stromausfall in Köln – Tausende Haushalte betroffen

19.12.2020, 12:59 Uhr | t-online

Stromleitungen in der Dellbrücker Heide (Symbolbild): In Köln hat es eine Stromstörung gegeben. (Quelle: Manngold/imago images)

In Köln hat es offenbar einen größeren Stromausfall gegeben. 12.000 Personen waren zwischenzeitlich ohne Energie. RheinEnergie hat den Grund für die Störung offenbar ermittelt.

Am Samstagmorgen hat es in Köln einen weitreichenden Stromausfall gegeben. Wie der Versorger "RheinEnergie" auf Twitter meldete, waren Teile von Köln-Lövenich nach einer Störung ohne Strom. Gegen 12 Uhr soll die Störung größtenteils wieder behoben worden sein, hieß es später. Neben Lövenich waren auch Anwohner in Weiden betroffen.

Insgesamt sollen 12.000 Personen von der Störung betroffen gewesen sein, heißt es im Nachrichtenportal "Express". Etwa die Hälfte davon sei gegen Mittag wieder versorgt worden.

Über den Grund der Störung gab es zunächst keine näheren Informationen. "Offenbar waren Kabeldiebe am Werk", so RheinEnergie.