Wettbewerb gestartet

Köln sucht schönste Naturfotos

18.01.2021, 12:50 Uhr | t-online

Köln sucht nun nach den schönsten Naturfotos aus der Stadt. Gewinner können ihre Fotos ausstellen und sie in einem Kalender veröffentlichen.

In der Stadt gibt es ebenso wie auf dem Land zahlreiche Tiere, die in Grünsteifen oder Parks leben. Köln sucht deswegen nach den schönsten Naturfotos aus der Metropole. Gemeinsam mit der Naturschutzorganisation BUND werden Motive gesucht, die sich dem Thema "Hecken als Lebensrauf für Gartenschläfer & Co." widmen.

Denn Hecken würden Schutz und Nahrung für Tiere bieten. "Wer aufmerksam beobachtet, findet dort eine wahre Vielfalt vor", heißt es in der Mitteilung. Die zwölf schönsten Fotos werden im August in einer Ausstellung auf Gut Leidenhausen gezeigt.



Die ersten drei Preisträger können ihre Bilder außerdem im nächsten Naturkalender des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes für das Jahr 2022 zeigen. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021.