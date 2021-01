150 Euro Bußgeld

Mehr als 70 Maskenverstöße am ersten Tag in Köln

26.01.2021, 09:45 Uhr | t-online

Eine junge Frau trägt eine FFP2-Maske im U-Bahnhof (Archivbild): Am ersten Tag der strengeren Maskenpflicht gab es in Köln rund 70 Verstöße zu melden. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Am ersten Tag der der Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken in Nahverkehr und Geschäften hat das Ordnungsamt bereits mehr als 70 Verfahren eingeleitet.

Mehr als 70 Mal hat das Ordnungsamt in Köln Verstöße gegen die neue Maskenpflicht geahndet. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Diese sogenannten Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden nach ersten Erhebungen der Stadt am Montag bis zum frühen Nachmittag wegen fehlender Masken oder falscher Masken – also etwa Stoffmasken – eingeleitet, wird ein Stadtsprecher zitiert.



Maskenverweigerer riskieren 150 Euro Bußgeld

Die Verstöße fanden demnach überwiegend – etwa in neun von zehn Fällen – in Bussen und Bahnen der KVB statt, nur etwa zehn Prozent dagegen in Super- und Drogeriemärkten oder anderen Gewerbebetrieben. Wer im öffentlichen Nahverkehr die falsche oder gar keine Maske trägt, riskiert laut Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ein Bußgeld von 150 Euro.

Die meisten Kölnerinnen und Kölner halten sich jedoch an die neue Maskenregel, schätzen KVB und Ordnungsdienst ein. Im Verhältnis zu der gesamten Passagierzahl an einem Werktag seien die registrierten Verstöße recht gering, sagte ein KVB-Sprecher gegenüber dem "Stadt-Anzeiger".