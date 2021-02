Feier in Baracke

Polizei sprengt illegale Techno-Party auf Waldgelände

01.02.2021, 20:42 Uhr | t-online

Ein Polizist bei einem Kontrollgang (Symbolbild): In Köln ist eine illegale Feier aufgeflogen. (Quelle: Political-Moments/imago images)

In Köln hat die Polizei eine illegale Party in einem Waldstück aufgelöst. Dabei trafen die Beamten auf einen Mann, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen ein illegales Zusammentreffen in einer Baracke im Stadtteil Poll aufgelöst. Eine Anwohnerin hatte zuvor laute Musik gemeldet. Im Waldgelände "Zum Gremberger Wäldchen" entdeckten die Beamten auf eine Techno-Party, wie die Polizei am Montag meldete.



Beim Einsatz nahmen die Beamten einen mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen fest. Er wurde wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Ein weiterer 53-Jähriger leistete der Polizeikontrolle Widerstand. Er soll Amphetamine und ein Einhandmesser dabeigehabt haben.

Der Ordnungsdienst stellte die Musikanlage sicher und leitete 13 Verfahren wegen Verstoßes gegen das Ansammlungs- und Kontaktverbot der Corona-Schutzverordnung ein. Die Polizei Köln ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hehlerei, Hausfriedensbruch sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.