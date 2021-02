Biss kann tödlich sein

Giftige Schlange entwischt – Wohnhaus evakuiert

15.02.2021, 15:38 Uhr | t-online

Schwarzgebänderte Korallenotter (Symbolbild): In einem Wohnhaus in Köln ist eine Korallenotter entwischt. (Quelle: imagebroker/imago images)

Weil ein gefährliches Haustier entwischt ist, musste ein Wohnhaus in Köln-Sülz geräumt werden. Kräfte der Feuerwehr sind vor Ort.

Am Montagmittag ist eine giftige Schlange aus ihrem Terrarium in einem Wohnhaus in Sülz ausgebüxt. Eine Evakuierung wurde angeordnet. Die Menschen in den Wohnungen an der Luxemburger Straße auf Höhe des Klettenbergparks müssen ihre Wohnungen verlassen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das berichtet "express.de".

Es soll sich bei dem Tier um eine sechs Monate alte und etwa 20 Zentimeter lange "Südafrikanische Korallenschlange" handeln, deren Biss im ausgewachsenen Zustand innerhalb von 24 Stunden tödlich sein kann. Dabei wird ein Nervengift freigesetzt. "Da es sich um ein Jungtier handelt, sind die Giftmengen im Rahmen eines Bisses nach Expertenmeinung nicht vergleichbar mit denen eines ausgewachsenen Tieres", wird Robert Baumann vom Presseamt zitiert. Jedoch sei auch hier äußerste Vorsicht geboten.

Die Feuerwehr gehe aktuell davon aus, dass sich die ausgebüxte Schlange noch in der Wohnung versteckt hält. Deshalb wurde diese von den Einsatzkräften versiegelt. Der Besitzer hält insgesamt zwölf Schlangen.

Rund 20 Kräfte der Feuerwehr sind vor Ort und lassen sich von den Experten des Kölner Zoos beraten.