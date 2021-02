Wohnhaus evakuiert

Feuerwehr findet giftige Schlange nach stundenlanger Suche

16.02.2021, 09:03 Uhr | t-online

Schwarzgebänderte Korallenotter (Symbolbild): In einem Wohnhaus in Köln ist eine Korallenotter entwischt. (Quelle: imagebroker/imago images)

Schreck für die Bewohner eines Wohnhauses in Köln-Sülz: Aus einem Terrarium war eine giftige Schlange entwischt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, bis das Tier eingefangen war.

Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Köln-Sülz gerufen worden: Hier hatte ein Bewohner gemeldet, dass eine giftige Schlange aus dem Terrarium in seiner Wohnung fehlte. Nach einem stundenlangen Einsatz wurde das Tier schließlich gegen 20.30 Uhr gefunden, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Zuvor musste das Haus an der Luxemburger Straße auf Höhe des Klettenbergparks evakuiert werden. Der Bewohner soll elf weitere Schlangen haben.

Bei der ausgebüxten Schlange soll es sich um eine sechs Monate alte "Südafrikanische Korallenschlange" gehandelt haben, die etwa 20 Zentimeter lang ist. Bei einem Biss wird ein Nervengift freigesetzt, heißt es.