Neue Statue der Kult-Figur

In Köln steht eine neue Maus

04.03.2021, 20:53 Uhr | dpa

Sie ist Kult bei Alt und Jung und erstrahlt seit nun in neuem Glanz: Kurz vor ihrem 50. Geburtstag spendierte der WDR der "Sendung mit der Maus" eine neue Statue.



Es un mito para jóvenes y mayores y desde hoy reluce con un nuevo esplendor: poco antes de cumplir 50 años, la WDR donó una nueva estatua a la "Sendung mit der Maus". (Anmerkung der Redaktion: das war Spanisch)

Fans der "Sendung mit der Maus" bekommen in Köln eine neue Gelegenheit für Maus-Selfies. WDR-Intendant Tom Buhrow weihte am Donnerstag ein neue, menschengroße Figur des freundlichen TV-Nagers in Nähe des Senders ein.



Wer will, kann sich dort nun jederzeit mit der Maus fotografieren lassen – wie zum Gruß hebt sie sogar den Arm. Anlass für die Statue ist der 50. Geburtstag der Kinder-Sendung in diesem Jahr. "Happy Birthday, liebe Maus! Jetzt kann man dich sogar mitten in Köln treffen", erklärte Intendant Buhrow.