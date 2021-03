Schwerste Verbrennungen

Drei Männer nach Explosion im Krankenhaus

14.03.2021, 12:58 Uhr | t-online

Drei Männer mussten nach einer Explosion in Leverkusen mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Leverkusen-Steinbüchel sind drei Männer schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen habe es in der Kleingartenanlage an der Charlottenburger Straße gegen zwei Uhr in der Nacht auf Sonntag einen lauten Knall gegeben. Kurze Zeit später habe die Gartenlaube in Flammen gestanden, berichtet die Polizei.

Die Männer (33, 33, 34), die sich während der Explosion in der Laube befanden, mussten mit teils sehr schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Am Unglücksort konnten die Beamten eine Gasflasche sicherstellen, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnte.