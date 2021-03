Gleise abgenutzt

KVB-Bahn entgleist in enger Kurve

24.03.2021, 09:01 Uhr | t-online

Bahnen der KVB-Linie 5 in Ossendorf. Köln (Archivbild): In einer engen Kurve ist eine Bahn entgleist. (Quelle: Future Image/imago images)

In einer engen Kurve ist am Dienstagmittag eine Bahn der Linie 5 entgleist. Vermutlich sind verschlissene Gleise der Grund. Die Bahnfahrer werden zur Vorsicht aufgerufen.

Am Dienstagmittag ist eine KVB-Bahn der Linie 5 in Ossendorf in Höhe der Margaretastraße von den Gleisen abgekommen. KVB-Techniker vermuten nach ersten Untersuchungen verschlissene Gleise an der Stelle, die in einer engen Kurve liegt. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".



Die Schienen in diesem Bereich sollten ohnehin in Kürze ausgetauscht werden, sagte ein KVB-Sprecher. An der betreffenden Stelle werden die Bahnfahrer angehalten, besonders langsam zu fahren.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. In der Bahn, die in Richtung Ossendorf unterwegs war, saßen nicht viele Fahrgäste. Während die erste Bahn noch unfallfrei durch die Kurve kam, sprang der zweite Waggon aus den Gleisen. Während der Bergungsarbeiten konnten die Fahrgäste in Pendelbusse umsteigen und bis zur Haltestelle Nußbaumstraße fahren. Autofahrer konnten die Unfallstelle weiterhin passieren.