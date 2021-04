Köln

Ecstasy in Erdnussbutter: Zoll mit erfolgreicher Oster-Suche

06.04.2021, 12:51 Uhr | dpa

Ecstasy in Erdnussbutter und Marihuana als Katzenfutter: Der Zoll hat am Osterwochenende eine erfolgreiche Rauschgift-Suche hinter sich gebracht. Allein am Köln/Bonner-Flughafen seien Drogen im Wert von mehr als 200 000 Euro sichergestellt worden.

"Statt Ostereiern gingen uns in Erdnussbutter eingelegte Ecstasy-Tabletten und als Katzenfutter getarntes Marihuana ins Netz", sagte Zollsprecher Jens Ahland am Dienstag in Köln.

Mehr als acht Kilogramm Marihuana waren in Katzenfutterbeuteln luftdicht verpackt, 12 200 Ecstasy-Tabletten waren in Erdnussbutter eingelegt. "Der Trend, große Mengen Drogen in nur einem Paket zu verstecken, hält ganz klar weiter an. Was früher unter 100 Gramm waren, sind jetzt schnell mal ein paar Kilo", sagte Ahland.