Gefährliche Aktion

Mann verpasst Schnellzug – und will auf Trittbrett mitfahren

13.04.2021, 13:40 Uhr | t-online

Kurz nach dem Hauptbahnhof in Köln hat die Polizei einen Mann von einem Intercity geholt. Er war auf ein einen Wagen aufgesprungen, weil er offenbar die Abfahrt des Zuges verpasst hatte.

Polizei stoppt leichtsinnige Aktion: Am Montag hatte ein Mann versucht, auf dem Trittbrett eines Intercitys vom Kölner Hauptbahnhof mitzufahren. Der Zug von Hamburg nach Frankfurt am Main war gerade aus dem Bahnhof in Köln rausgefahren, als eine Mitarbeiterin der Bahn den IC per Notbremse stoppte, wie die Polizei berichtet.



Die Frau hatte beobachtet, wie ein Mann vom Gleis auf den Außentritt des Triebfahrzeuges aufgesprungen war. Wie der 30-Jährige angab, hatte er den Zug am Bahnhof verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Als er zurück in den Zug wollte, ließen sich die Türen jedoch nicht mehr öffnen.



Für den Versuch, auf dem Trittbrett mitzufahren, bekommt der 30-Jährige nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, so die Polizei.



Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Die Polizei warnt jedoch: Unbefugte Aufenthalte in Gleisanlagen sowie das Mitfahren außerhalb der Personenwagen sind lebensgefährlich!