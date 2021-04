Kölns Stadtchefin

Henriette Reker jetzt auch gegen Corona geimpft

13.04.2021, 19:34 Uhr | t-online

Die Impfkampagne schreitet in Köln voran, nahezu 150.000 Einwohner sind gegen Corona geimpft. Nun hat auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine Dosis erhalten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker wurde am Wochenende gegen Corona geimpft. Das gab die Stadt Köln in einer Mitteilung am Dienstag bekannt. Die 64-Jährige habe "aufgrund einer medizinischen Indikation" eine überschüssige Impfdosis von Moderna erhalten.



Die parteilose Stadtchefin rief Impfberechtigte in Köln auf, das Angebot einer Corona-Impfung anzunehmen. "Die Impfungen sind der beste Weg aus dieser Pandemie und helfen uns dabei, möglichst schnell wieder in ein normales Leben zurückzufinden", so Reker. "In Köln machen wir von Beginn der Impfkampagne an Tempo und können allein diese Woche 5.000 zusätzliche Termine anbieten."

In NRW sind bereits über drei Millionen Menschen mit einer ersten Impfdosis gegen Corona geimpft worden. In Köln wurden bisher 144.790 Personen erstgeimpft und 63.492 zweitgeimpft.