Mit falscher Identität

International gesuchter Mann am Hauptbahnhof enttarnt

16.04.2021, 20:26 Uhr | t-online

Die Polizei hat am Kölner Hauptbahnhof einen Mann kontrolliert, der sich als jemand anderes ausgab. Es stellte sich heraus, dass er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde.

Die Bundespolizei hat bei der Kontrolle eines Mannes am Kölner Hauptbahnhof seine Dokumenten als gefälscht enttarnt – offenbar war der Mann mit mehreren Identitäten unterwegs. Als die Beamten herausfanden, um wen es sich handelte, verhafteten sie den 40-Jährigen.

Zunächst hatte sich der Mann den beiden Beamten am Hauptbahnhof mit einem kroatischen Führerschein ausgewiesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auf der Dienststelle hätte er eine weitere Identitätskarte vorgezeigt, allerdings mit einem anderen Namen. Den Beamten tischte er eine Geschichte über eine angebliche Adoption auf, und versuchte so die abweichenden Namen in den Dokumenten zu erklären.

Doch die Ermittler waren nicht so leicht zu täuschen. Sie fanden heraus, dass seine Familie in Schwalmstadt lebt. Der Nachname seines Kindes überführte schlussendlich den Mann, so die Polizei.



Nachdem die Beamten die richtigen Personalien des Mannes abgeglichen hatten, stießen sie auf einen internationalen Haftbefehl. Der 40-Jährige aus Serbien wurde umgehend festgenommen. Neben dem Strafverfahren steht er nun ebenfalls im Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes und der Urkundenfälschung.