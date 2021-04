Verein fassungslos

Feuer zerstört Station der Kölner Taubenhilfe – Küken verbrennen

16.04.2021, 18:14 Uhr | t-online

In Köln-Weidenpesch ist eine Station der Taubenhilfe abgebrannt. Im Container waren auch junge Küken untergebracht – der Verein ging von Brandstiftung aus.

"Heute Nacht ist unser Mobilheim bis auf die Stahlträger komplett abgebrannt", schreibt die Kölner Taubenhilfe in einem emotionalen Beitrag auf Facebook. Auf den Bildern ist ein einziger Trümmerhaufen zu sehen, wo einst die Station im Stadtteil Weidenpesch stand. Einzelne Teile der Konstruktion sind noch zu erkennen, dazwischen liegt jede Menge Asche.



Wie der Verein schreibt, hat ein Feuer in der Nacht auf den 14. April die Unterkunft zerstört. Dabei ist offenbar nicht nur materieller Schaden entstanden: "Was einerseits als Aufenthaltsraum und Küche sowie Lager für unsere Gebrauchsgegenstände diente, war auch seit Kurzem das Zuhause unseres Küken-Kindergartens", schreibt der Verein. "Der Ort, an dem unsere 16 Zwerge wohlbehütet aufwachsen sollten, wurde für sie zur Todesfalle."

Der Verein geht von Brandstiftung aus, da er bereits vor einiger Zeit eine Drohung erhalten habe. Nun bittet der Verein um Spenden, um sich weiterhin um die Tauben kümmern zu können.

Wie der WDR berichtet, geht die Polizei jedoch von einem technischen Defekt aus. Die restlichen Taubenschläge waren nicht betroffen. Für den Verein, der sich um die artgerechte Haltung der Tiere kümmert, sei es ein Schock gewesen.