Nur knapp verfehlt

Unbekannte werfen Gehwegplatte auf Polizisten

23.04.2021, 15:01 Uhr | t-online

In Köln haben Unbekannte eine Gehwegplatte in den Innenhof einer Polizeiwache geworfen. Der Stein schlug unmittelbar neben einem Beamten auf den Boden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am späten Donnerstagabend ist im Innenhof der Polizeiwache in Köln-Chorweiler eine Gehwegplatte aufgeschlagen und hat einen dort stehenden Polizisten nur knapp verfehlt. Der Beamte habe sich gegen 22.10 Uhr auf dem umzäuntene Gelände an der Stockholmer Allee neben einem Streifenwagen aufgehalten. Er sei unverletzt geblieben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der oder die Täter hätten die Gehwegplatte nach derzeitigem Kenntnisstand von einem rückwärtigen, höhergelegenen Fußweg zwischen der Willi-Suth-Allee und der Göteborgstraße aus über ein Garagendach geworfen. Das zuständige Kriminalkommissariat sucht jetzt dringend Zeugen.