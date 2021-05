Großeinsatz am Gymnasium

Schule verschiebt Mathe-Abi nach verdächtigen E-Mails

04.05.2021, 19:20 Uhr | t-online, dpa

Großeinsatz in Erftstadt-Lingen bei Köln: Nach dem Eingang verdächtiger E-Mails hat die Polizei ein Gymnasium und eine Realschule geräumt und großflächig abgesperrt. Eigentlich sollten heute Abiturprüfungen geschrieben werden.

Die Polizei hat am Dienstag das Ville-Gymnasium in der Schwalbenstraße in Erftstadt-Liblar bei Köln geräumt. Das führt dazu, dass die Abiturklausur im Fach Mathematik ausfallen musste. Gegen 7 Uhr habe die Schulleitung die Polizei über eine verdächtige E-Mail informiert, sagte ein Sprecher gegenüber t-online. Wenig später erhielt die Schule eine weitere E-Mail.



Die Polizei sperrte Gelände großflächig ab, Beamte durchsuchten den Schulkomplex und setzten mehrere Spürhunde ein. Bis zum frühen Nachmittag sei nichts gefunden worden, berichtete die Polizei in Köln. Auch die benachbarte Gottfried-Kinkel-Realschule war aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

In dem Erftstädter Gymnasium sollten heute eigentlich Abiturprüfungen in Mathe geschrieben werden. Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" wurden die rund 30 betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Die schriftliche Abiturprüfung in Mathe wird an der Schule laut Bezirksregierung verschoben.