Von Auto angefahren

Joggerin in Köln bei Unfall tödlich verletzt

08.05.2021, 16:17 Uhr | t-online

In Köln-Riehl ist eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall gestorben. Die Joggerin wurde von einem Autofahrer an einer Kreuzung angefahren. Der genaue Grund ist noch unklar.

Am Samstagnachmittag ist eine 28-jährige Joggerin in Riehl von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".



Ein 61-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr demnach die Boltensternstraße gegen 14.15 Uhr stadtauswärts. An der Kreuzung Barbarastraße stieß er dann mit seinem Wagen und der Frau zusammen.

Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Zeugen berichten, dass der Autofahrer möglicherweise ein rotes Ampelsignal missachtete. Die Boltensternstraße ist derzeit gesperrt.