Nach Streit im Chat

Jugendlicher sticht auf 17-Jährigen ein – Fahndung

11.05.2021, 11:54 Uhr | t-online

In einem Videochat stritten sie sich, deshalb sollte es zur Aussprache auf der Straße kommen – doch diese eskalierte: In Köln hat ein etwa 15 Jahre alter Jugendlicher einen 17-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Am späten Freitagabend hat ist ein 17-jähriger Kölner bei einem Streit schwer verletzt worden. Nach einem Streit in einem anonymen Videochat hätten sich er und ein etwa 15 Jahre alter Jugendlicher gegen 22.30 Uhr für eine Aussprache verabredet und auf der Hermann-Stehr-Straße in Köln getroffen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Doch zu dieser kam es nicht: Der vermutlich jüngere Kontrahent habe erst zugeschlagen und anschließend mit einem spitzen Gegenstand zugestochen. Mit seinen vier Begleitern sei er anschließend geflüchtet.



Rettungskräfte brachten das 17-jährige Opfer in eine Klinik. Die Polizei fahndet nun nach dem blonden, etwa 15 Jahre alten Täter, auch die vier etwa 14 bis 17 Jahre alten und schwarz bekleideten Begleiter suchen die Ermittler als Zeugen.