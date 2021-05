Tickets für Warhol-Ausstellung verfügbar

Kölner Museen dürfen ab Montag wieder öffnen

28.05.2021, 19:52 Uhr | t-online

Ein Plakat für die Ausstellung "Andy Warhol Now" am Museum Ludwig: Das Museum zeigt noch bis zum 13. Juni 2021 über hundert seiner Werke. (Quelle: Future Image/imago images)

Voraussichtlich ab Montag sind in Köln weitgehende Lockerungen möglich – auch bei den städtischen Museen. Für die Andy-Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig gibt es dann wieder Tickets.

Wenn auch am Samstag der Inzidenzwert in Köln unter 100 bleibt, gibt es ab Montag einige Änderungen, was die Corona-Regeln angeht: Neben den außer Kraft tretenden Ausgangsbeschränkungen und der Öffnung der Außengastronomie werden diese auch die städtischen Museen betreffen. Diese werden ihre Türen wieder fürs Publikum öffnen können.

Los soll es am Montag allerdings nur im Römisch-Germanischen Museum gehen – die anderen Museen ziehen wegen des gewöhnlichen Ruhetags erst am Dienstag nach. Für Museumsbesuche gelten die aktuellen Abstands- unnd Hygieneregeln, möglich sind sie nur nach Voranmeldung. Allerdings: Eine Testpflicht bestehe nicht mehr, teilte die Stadt am Freitag mit. Zur Kontaktverfolgung müssen allerdings Daten hinterlassen werden.

Sollte der Inzidenzwert weiterhin unter dem Grenzwert 100 liegen, können ab Montag, 31. Mai 2021, die städtischen Museen wieder für Publikum öffnen – zunächst am Montag das Römisch-Germanische Museum und ab Dienstag, 1. Juni, die weiteren Museen der Stadt Köln. Ab Montag können dann auch Tickets für die Andy-Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig und die Signac-Ausstellung im Wallraf-Richartz-Museum erworben werden. Veranstaltungen wie zum Beispiel Führungen oder Kurse in den Museen finden bis einschließlich 15. Juni 2021 nicht statt.

Die Kölner Museen in der Übersicht:

Kölnisches Stadtmuseum . Geöffnet ab: Dienstag, 1. Juni, nur die Sonderausstellung "KÖLN 1945. Alltag in Trümmern" (bis 27. Juni). Die Dauerausstellung ist bis auf weiteres geschlossen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 10 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmung: Maximal 24 Personen können das Kölnische Stadtmuseum gleichzeitig besuchen. Die Terminvergabe erfolgt im 60-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 11 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmungen: Maximal 50 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen. Die Terminvergabe erfolgt im 15-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 11 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmungen: Maximal 125 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen. Die Terminvergabe erfolgt im 15-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: Die ständige Sammlung öffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, die Ausstellung "Andy Warhol Now" von 10 bis 20 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmungen: Maximal 320 Personen können das Museum gleichzeitig besuchen.

Anmeldung: Tickets können ausschließlich online gebucht werden unter museum-ludwig.de

Die Zeitfenster für den Besuch der ständigen Sammlung beginnen jeweils zur vollen Stunde und sind für maximal 120 Minuten gültig.

Für die Ausstellung „Andy Warhol Now“ beginnen die Zeitfenster für den Besuch jeweils zur halben Stunde und sind maximal 120 Minuten gültig.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 10 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmung: Maximal 57 Personen können das Museum Schnütgen gleichzeitig besuchen. Die Terminvergabe erfolgt im 15-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 10 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmung: Maximal 80 Personen können das Haus gleichzeitig besuchen. Die Terminvergabe erfolgt im 15-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 10 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmung: Maximal 175 Personen können gleichzeitig die Dauerausstellung besuchen, maximal 65 die Sonderausstellung „RESIST!“ und maximal 10 die Sonderausstellung „Invisible Inventories“. Die Terminvergabe erfolgt im 15-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: täglich außer Dienstag 10 bis 18 Uhr und jeden ersten Donnerstag im Monat (KölnTag) 10 bis 22 Uhr.

Schutzbestimmung: Maximal 20 Personen können gleichzeitig das Römisch-Germanische Museum besuchen. Die Terminvergabe erfolgt im 60-Minuten-Takt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr sowie am ersten und dritten Donnerstag im Monat 10 bis 22 Uhr. Montags geschlossen.

Schutzbestimmung: Maximal 70 Personen können gleichzeitig das Museum besuchen.

Sofern nicht anders angegeben können Tickets unter museenkoeln.de gebucht werden.