Gegen den Abstieg: Köln gegen Kiel plötzlich im Nachteil

29.05.2021, 01:49 Uhr | dpa

Kölns Trainer Friedhelm Funkel reagiert an der Außenlinie. Foto: Ina Fassbender/AFP Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Am heutigen Abend fällt endgültig die Entscheidung über den Klassenverbleib oder den siebten Abstieg des 1. FC Köln aus der Fußball-Bundesliga. Und nach der unerwarteten 0:1-Heimniederlage im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel ist der FC im Rückspiel am Samstag im Norden (18.00 Uhr/DAZN) plötzlich im Nachteil. Noch nie hat sich ein Team in der Erstliga-Relegation durchgesetzt, dass das Heimspiel verloren hat.

Für Kölns Trainer Friedhelm Funkel (67) geht es im letzten Spiel seiner Karriere auch persönlich um einen guten Abschluss. Für Sportchef Horst Heldt könnte es um den Job gehen. Über eine Trennung von Heldt im Falle des Abstiegs gibt es unwidersprochene Gerüchte. Finanziell könnte ein siebter Absturz in die Zweitklassigkeit für den FC in Corona-Zeiten ungeahnte Folgen haben.