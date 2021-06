Gesunkene Inzidenz

Nächste Lockerungsstufe tritt in Köln in Kraft

04.06.2021, 18:07 Uhr | t-online, dpa

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln über mehrere Tage unter 50 geblieben ist, treten weitere Lockerungen in Kraft. Das betrifft etwa die Corona-Testpflicht.

Ab Sonntag darf man in Köln unter anderem ohne negativen Corona-Test wieder die Außengastronomie besuchen. Wie aus einer Aufstellung des Gesundheitsministeriums hervor geht, gilt in Köln dann die Inzidenzstufe 2. Sie tritt in Kraft, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stabil unter 50 liegt. Das ist auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf der Fall.

In Köln lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 32, 8, in Düsseldorf bei 33,1 – und damit in beiden Fällen den fünften Tag unter 50.



Zwei Tage später dürfen die Lockerungen in Kraft treten. Konkret können dann in den beiden Großstädten Restaurants auch drinnen wieder öffnen – allerdings noch mit Testpflicht. Läden dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig betreten.

Kölner Krisenstabsleitern Andrea Blome kündigt an, in der kommenden Woche die Bilanz des langen Wochenendes auswerten zu wollen. In Köln war es vielerorts zu Menschenansammlungen gekommen. Vor allem in den Parks feierten viele junge Menschen in größeren Gruppen. "Party-ähnliche Zustände und Menschenansammlungen, wie wir sie am Vorabend des gestrigen Feiertags erlebt haben, dürfen sich nicht wiederholen", so Blome. "Die Pandemie liegt noch nicht hinter uns!"



Nach der Auswertung will die Stadt dann entscheiden, ob einzelne Kölner Regelungen, die über die Corona-Schutzverordnung hinausgehen, aufgehoben werden können – oder ob weitere über die Corona-Schutzverordnung hinausgehende Verschärfungen notwendig sind.