Während Spiel gegen Ungarn

Kölner Stadion soll in Regenbogenfarben leuchten

22.06.2021, 07:58 Uhr | t-online

In einer gemeinsamen Aktion zwischen dem 1.FC Köln und den Kölner Haien setzen Beide Vereine Ende September 2019 ein Ze (Quelle: Revierfoto/imago images)

Die Allianz Arena in München wird laut einem Bericht beim EM-Spiel der Nationalmannschaft gegen Ungarn wohl nicht in Regenbogenfarben erleuchten. In Köln dagegen werden während des Spiels die Farben zu sehen sein.

Stadien in Regenbogenfarben? Vor dem Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn hatte der Münchner Stadtrat die Beleuchtung der Allianz Arena in Regenbogenfarben während des Spiels am Mittwochabend gefordert – als Zeichen gegen die homophobe Politik des ungarischen Präsidenten Viktor Orbáns. Laut einem Bericht der "Bild" wird es dazu jedoch nicht kommen, da die Uefa nur ein einheitliches Stadiondesign erlaube – mit den Farben der Uefa und denen der teilnehmenden Länder.

In Köln wird zwar am Mittwochabend nicht gespielt: Doch die Regenbogenfarben sollen am RheinEnergie-Stadion trotzdem erleuchten. Das berichtet der WDR. Ein Sprecher der Kölner Sportstätten sagte demnach, man wolle ein weithin sichtbares Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen. Die Regenbogenbeleuchtung werde von 21 Uhr bis Mitternacht zu sehen sein.

Verschiedene Gruppen aus der Kölner Stadtgesellschaft hätten die Initiative gestartet – bei den Sportstätten zeigte man sich nun offen für die Idee.