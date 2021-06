Vorfall am Kölner Hauptbahnhof

Schwangere sexuell belästigt – Verdächtiger stellt sich

25.06.2021, 10:58 Uhr | t-online

Nachdem ein Mann eine hochschwangere Frau sexuell belästigt haben soll, suchte die Bundespolizei mit Fotos nach dem Täter. Der Gesuchte stellte sich nun – bestreitet die Tat aber.

Nachdem am 13. August 2020 ein Unbekannter im Kölner Hauptbahnhof einer hochschwangeren 33-Jährigen zunächst den Babybauch und anschließend ihren Intimbereich berührt haben soll, leitete die Bundespolizei am Donnerstag eine öffentliche Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Nach nur fünf Stunden verlief diese erfolgreich, teilten die Beamten am Freitagmorgen mit.

Einkaufend in einer Drogeriekette, habe der unbekannte Mann die Frau mehrfach angesprochen und sie in ein Gespräch verwickelt. Ohne Erlaubnis habe er seine Hand ausgestreckt und ihren Bauch berührt. Die Frau habe versucht, sich höflich aus der ihr unangenehmen Situation zu entfernen und drehte sich um. Die Bewegung habe der Mann ausgenutzt und der Kölnerin in ihren Schambereich zwischen die Beine gefasst.

Die öffentliche Fahndung mit Fotos des Tatverdächtigen führte schnell zum Erfolg: Es seien zahlreiche und auch teils konkrete Hinweise eingegangen, so eine Polizeisprecherin. Aufgrund des Drucks durch die Veröffentlichung auch in den Medien habe sich der Mann schließlich gestellt – die Tat bestritt er jedoch. Laut Bundespolizei sei seine Identität jedoch "zweifelsfrei" festgestellt worden. Es werde nun weiter ermittelt.