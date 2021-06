Mobilität in der Stadt

Köln soll neue Straßenbahnstrecke bekommen

25.06.2021, 15:46 Uhr | t-online

Der Rat der Stadt Köln hat den Neubau einer Straßenbahnstrecke beschlossen. Die Verbindung soll das Stadtquartier "Mülheimer Süden" ans Netz anbinden – dafür muss auch der Autoverkehr angepasst werden.

Der "Mülheimer Süden" bekommt eine Straßenbahnverbindung. Das hat der Kölner Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. In dem Gebiet "Mülheimer Süden" entsteht ein neues Stadtquartier – das Gebiet soll an das Stadtbahnnetz angeschlossen werden.

Nach Angaben der Stadt belaufen sich die Kosten für die Planung sowie Gutachter zur Umsetzung der Anbindung nach Schätzungen auf rund 2,4 Millionen Euro. Mit dem Bau der Stadtbahnanbindung wird der gesamte Straßenraum überplant, heißt es. Auch die Situation für den Fuß- und Radverkehr soll verbessert werden. Die Verwaltung soll dazu stufenweise externe Fachbüros beauftragen.



Karte zeigt neue und bestehende Linien: Die neue Verbindung sieht auch drei zusätzliche Haltestellen vor. (Quelle: Stadt Köln)

Für die neue Verbindung sollen die Linien 3 und 4 nördlich verlängert werden. Die Neubaustrecke ist rund zwei Kilometer lang und schließt über die Deutz-Mülheimer Straße und die Danzierstraße südlich des Wiener Platzes wieder an die bestehenden Gleise der Linie 4 an.



Köln soll zudem drei neue Haltestellen bekommen: im Bereich unter der Zoobrücke, auf Höhe der Gaußstraße und am Abzweig Danzierstraße. Dafür muss der Messekreisel in seiner heutigen Form aufgelöst werden, heißt es weiter. Eine neue Verkehrsverbindung für Autos zwischen Deutz-Mülheimer Straße und Pfälzischer Ring soll über den Messeparkplatz führen.

Der Bau der neuen Straßenbahntrasse kann voraussichtlich 2024 begonnen werden.