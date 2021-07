Vorstoß von Reker

E-Scooter-Fahren soll in Köln nachts verboten werden

07.07.2021, 12:12 Uhr | t-online, ags

Eine Frau fährt mit einem E-Scooter (Symbolbild): In den vergangenen Wochen gab es viele Unfälle, an denen die Roller beteiligt waren. (Quelle: Westend61/imago images)

Mit dem E-Scooter durch die Nacht: Das soll in Köln bald nicht mehr möglich sein. Oberbürgermeisterin Henriette Reker will das Fahren mit den Rollern nach 22 Uhr verbieten.

E-Scooter sorgen in Köln bei vielen für Ärger. Immer wieder kommt es zu teil schweren Unfällen. Zudem landen viele der Geräte in den Weihern und Bächen der Stadt – auf dem Rheingrund in Köln sollen gar 500 Stück liegen.

Henriette Reker will nun etwas gegen das E-Scooter-Dilemma machen und fordert ein nächtliches Fahrverbot. Wie die Oberbürgermeisterin dem WDR sagte, soll dann das Fahren auf dem E-Scooter zwischen 22 und 6 Uhr verboten sein. Sie wolle zunächst mit den Betreibern der Elektro-Roller reden. Das Verleihen könnte komplett verboten werden, wenn die Betreiber Rekers Vorschlag nicht zustimmen, heißt es.

400 E-Scooter aus Weihern und Gewässern gezogen

Für Ärger und hohe Kosten sorgen auch die E-Scooter, die in den städtischen Gewässern in Köln landen. So haben die Stadtentwässerungsbetriebe seit Anfang 2020 etwa 400 E-Scooter in Kölns Weihern und Bächen gefunden. Allein im vergangenen Jahr seien rund 250 E-Scooter aus Weihern und 20 E-Scooter aus Bächen in der Stadt gezogen worden, sagte Birgit Konopatzki, Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe. Seit Anfang diesen Jahres seien in den Weihern 120 und in den Bächen zehn E-Scooter gefunden worden. Die Bergung der E-Scooter kostet laut Konopatzki pro Jahr rund 10.000 Euro.

Deshalb will laut WDR-Bericht die Oberbürgermeisterin auch das Rechtsamt der Stadt einschalten. Dort soll nun geprüft werden, ob die Betreiber die entstandenen Bergungskosten erstatten müssen.