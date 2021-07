Impfen gegen Corona

Kölner Impfbus hält heute am Zülpicher Platz

23.07.2021, 08:31 Uhr | t-online

Um möglichst viele Menschen gegen Corona zu impfen, macht die Stadt Köln mit den mobilen Impfungen vor Ort weiter. Wo hält der Impfbus demnächst?

Die Schwerpunktimpfungen in Köln gehen bis zum 31. Juli weiter. Der Impfbus hält bis dahin abwechselnd an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet und bietet Impfungen ganz ohne Termin an. "Einfach vorbeikommen", ruft die Stadt Köln auf.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte wenn möglich einen Impfausweis mitbringen. Unbedingt mitbringen sollte man seinen Personalausweis oder ein vergleichbares offizielles Dokument. Dies diene zur Überprüfung der Impfberechtigung, so die Stadt. Impfberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren.

Wann ist der Impfbus in meinem Veedel?

22. Juli, 12 bis 18 Uhr: Dünnwald am "Bäckerplatz", Aeltgen-Dünnwald-Straße

Dünnwald am "Bäckerplatz", Aeltgen-Dünnwald-Straße 24. Juli, 9 bis 12 Uhr: Heimersdorf am Taborplatz 4, Taborzentrum

Heimersdorf am Taborplatz 4, Taborzentrum 26. Juli 12 bis 18 Uhr: Buchforst an der Waldecker Straße 35, vor der Augusta Apotheke

Buchforst an der Waldecker Straße 35, vor der Augusta Apotheke 27. Juli, 12 bis 18 Uhr: Porz Mitte in der Hermannstraße, an der Sparkasse

Porz Mitte in der Hermannstraße, an der Sparkasse 28. Juli, 12 bis 18 Uhr: Bickendorf am Rochusplatz

Bickendorf am Rochusplatz 29. Juli 12 bis 18 Uhr: Bocklemünd am Görlinger Zentrum 25

Bocklemünd am Görlinger Zentrum 25 30. Juli 12 bis 18 Uhr: Meschenich in der Brühler Landstraße 425, Caritas-Zentrum Meschenich

Weitere Impfaktionen in Köln

In Köln hat die Stadt weitere Impfaktionen angekündigt, an denen sich Bürger ohne Termin eine Impfung gegen Corona an verschiedenen Plätzen holen können.



Am Freitag, 23 Juli ist er von 14 bis 22 Uhr am Zülpicher Platz. Am Tag darauf gibt es eine Impfaktion am Aachener Weiher von 14 bis 22 Uhr.



Am 31. Juli werden Impfungen für Kölner und Menschen von außerhalb auch am Rudolfplatz zwischen 14 bis 22 Uhr angeboten.

Welche Impfstoffe werden geimpft?

Verimpft wird vornehmlich der mRNA-Impfstoff von Biontech, heißt es von der Stadt. Die Vektorimpfstoffe von Johnson & Johnson sowie Astrazeneca kommen ebenfalls zum Einsatz.



Wo bekomme ich die Zweitimpfung?

Personen, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden möchten, erhalten ihre Zweitimpfung im Impfzentrum der Stadt Köln, wahlweise mit einer zweiten Dosis von AstraZeneca oder einem mRNA-Impfstoff (Kreuzimpfung). Auch wer mit Biontech geimpft wird, erhält seine Zweitimpfung im Impfzentrum.